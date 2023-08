Occhiuto: solidarietà a Calderoli, intimidazioni da respingere con forza

“Piena solidarietà al ministro Roberto Calderoli per le gravi minacce di cui è stato oggetto in queste ultime ore.

Ogni forma di violenza e intimidazione va sempre respinta e condannata con forza.

In democrazia vince sempre il dialogo e il confronto tra idee anche diverse”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

SOLIDARIETA’ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO AL MINISTRO CALDEROLI

“Esprimo vicinanza e solidarietà al ministro Roberto Calderoli per le minacce pervenutegli. Tuttavia, mentre è bene prestare la massima attenzione ad ogni gesto intimidatorio, al contempo è auspicabile che il dibattito politico, anche quando include una vivace diversità di vedute, respinga ogni intolleranza e non conceda spazio al linguaggio dell’odio”.