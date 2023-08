La lettera di minacce arrivata negli ultimi giorni di agosto al Ministro Calderoli è certamente un fatto tristissimo per chiunque abbia a cuore il nostro Paese e lo Stato di diritto. Le minacce di morte ai rappresentanti delle Istituzioni ci riportano purtroppo ai momenti più bui e delicati della nostra democrazia. L’Italia ha lottato e pagato un tributo di sangue troppo alto per poter consentire a chiunque di riportala indietro a quei tragici anni. A nome di tutto il gruppo regionale Lega Salvini Calabria condanno con forza questo folle gesto e confido che le forze dell’ordine siano già al lavoro per bloccare sul nascere ogni germe di follia antidemocratica.

Al Ministro Roberto Calderoli va la nostra piena solidarietà nella consapevolezza che, al di là degli schieramenti politici, ogni italiano che ama la democrazia condannerà l’inqualificabile gesto.

Giuseppe Gelardi