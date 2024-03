“La nomina del nuovo cda della società partecipata Castore è uno strappo alla continuità che i lavoratori stessi avevano richiesto”.

In un comunicato il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia, si esprime sulle nomine del nuovo cda di Castore SPL, costituito da Domenico Mallamaci, con la carica di presidente, Valentina Sapone e Giuseppe Letterio Visicaro.

“Ho richiesto formalmente al collega Ripepi, Presidente della IX commissione consiliare, la convocazione della commissione per audire l’ Assessore Domenico Battaglia, titolare della delega alle società partecipate, perché chiarisca i motivi e le modalità di esecuzione delle nuove nomine del Cda della società partecipata Castore” dichiara il capogruppo.

“Come già affermato, i dipendenti stessi hanno espresso pieno appoggio all’operato della leadership aziendale, grati per il supporto ricevuto anche nei periodi complessi che l’azienda ha dovuto affrontare: queste nomine rappresentano un chiaro segnale di distacco dalla precedente gestione e dalla chiara volontà dei lavoratori – si conclude così la nota – È fondamentale che vengano individuate le motivazioni alla base di questo cambio di rotta”.