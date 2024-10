Con grande dispiacere e profonda indignazione, esprimiamo la nostra totale solidarietà a Don Mimmo di Carlo, Presidente della Comunità Maranatha di Mileto aderente al CREA Calabria, vittima di una vile aggressione verbale che offende non solo la sua persona, ma anche i valori di rispetto e dialogo su cui si fonda la nostra comunità.

Don Mimmo, da sempre punto di riferimento spirituale e morale per tanti, rappresenta una guida che, con dedizione e umiltà, si impegna quotidianamente per il bene comune, promuovendo la pace, la solidarietà e l’inclusione. Gli attacchi di cui è stato bersaglio sono inaccettabili e meritano la più ferma condanna. Nessuna forma di violenza, sia essa fisica o verbale, può trovare spazio in una società civile e rispettosa.

Invitiamo tutta la comunità a stringersi attorno a Don Mimmo, riconoscendo in lui una figura che ha sempre operato con integrità e dedizione al servizio di tutti, senza distinzione alcuna. In un momento storico in cui il dialogo e la comprensione reciproca devono essere priorità, è fondamentale condannare ogni forma di aggressione e ribadire l’importanza del rispetto reciproco.

Ci appelliamo inoltre alle istituzioni affinché prendano provvedimenti concreti per evitare che episodi simili possano ripetersi, garantendo la sicurezza e la serenità di coloro che, come Don Mimmo, dedicano la propria vita al servizio degli altri.

Rinnoviamo a Don Mimmo la nostra vicinanza e il nostro sostegno, certi che il suo operato continuerà ad essere una luce guida per l’intera comunità.

Il CREA Calabria