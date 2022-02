Milan frena ancora, 1-1 a San Siro contro Udinese

MILANO (ITALPRESS) – Dopo lo stop esterno contro la Salernitana, il Milan frena ancora nella corsa scudetto. A San Siro è l’Udinese a fermare la squadra di Pioli sull’1-1: al vantaggio di Leao, risponde Udogie e i rossoneri non vanno oltre i 57 punti in classifica. Secondo punto consecutivo per i friulani dopo il pari con la Lazio. Cioffi schiera l’ex Deulofeu con Beto, ma non rischia dal 1′ il recuperato Pereyra. Pioli deve fare a meno dello squalificato Bennacer e in attacco conferma la fiducia a Giroud. La rete dell’1-0 però è del solito Leao: al 28′ assist di Tonali, il portoghese vince il duello fisico con Becao e batte Silvestri. E’ l’ottavo gol stagionale in Serie A di Leao che per la quinta volta stagionale ha sbloccato il risultato in campionato. Nella ripresa l’Udinese protesta: contatto tra Tomori e Beto che reclama un rigore. L’arbitro e il var non intervengono. Cioffi corre ai ripari: dentro Udogie e Pereyra, fuori Makengo e Zeegelaar. Più qualità per i friulani che iniziano ad occupare con più continuità la metà campo del Milan. Al 59′ ci prova Arslan con un destro ad incrociare che sfiora il palo alla sinistra di Maignan. Ma il pareggio dell’Udinese è solo rinviato ed è merito dei due cambi di Cioffi. Al 66′ rovesciata di Pereyra e tocco vincente sotto porta di Udogie: il Milan protesta, ma il var non ravvisa falli di mano. Si tratta del nono gol con calciatori subentrati per l’Udinese che è primo in questa speciale classifica.Il Milan reagisce: Brahim Diaz scodella per Leao che salta Silvestri ma non Marì che di testa salva il risultato. Poco dopo altre due chance: prima per Romagnoli che viene murato da Silvestri, poi per Leao che al momento del tiro è chiuso da Becao. Pioli manda in campo Maldini, ma è la carta della disperazione per un Milan stanco, poco lucido e che rischia la beffa finale: nel recupero Maignan salva sul tiro da fuori di Deulofeu.

(ITALPRESS).