Apprendiamo con soddisfazione l’ufficialità della partenza da Palmi della sesta tappa del giro d’Italia che torna nella città metropolitana di Reggio Calabria dopo tanto tempo. Un evento di caratura internazionale non può che portare benefici a tutto il nostro territorio. Il ciclismo è uno sport semplice, immediato, che unisce la gente, che fa godere dei posti più belli del mondo ed offre alla gente l’opportunità di assaporare le grandi bellezze dei singoli territori. Proprio perciò sarà per Palmi e tutto il territorio metropolitano, un’occasione per far vivere e conoscere le tante note positive che la nostra terra offre e possiede, ed essere impulso di crescita economica, culturale e turistica.