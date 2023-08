Messina Denaro ricoverato in ospedale a L’Aquila

L’AQUILA (ITALPRESS) – Nuovo ricovero per Matteo Messina Denaro. Il boss, affetto da tumore, è stato trasferito dal carcere de L’Aquila, dove è detenuto in regime di 41 bis dal giorno della cattura, all’ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. Fonti sanitarie fanno sapere all’Italpress che “il paziente ha un problema oncologico grave, ma è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia, dove verrà operato per tentare di risolvere un problema di canalizzazione intestinale. Matteo Messina Denaro non è in pericolo di vita. Il nostro staff medico cercherà di sanare ciò che si può curare. Nelle prossime ore si potrà capire se il quadro clinico migliorerà”.

In giornata Alessandro Cerella, legale che dal 25 giugno scorso affianca l’avvocato Lorenza Guttadauro nella difesa dell’ex latitante di mafia, aveva lanciato l’allarme sulle condizioni di salute di Messina Denaro. “Le condizioni del mio assistito sono incompatibili con il regime del 41 bis e con qualsiasi tipo di carcerazione, ha l’urgenza di essere assistito in un ospedale”.

