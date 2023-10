Nel segno del ricordo di Massimiliano Carbone e della solidarietà gli Inter Club “Materazzi” di Locri, “Facchetti” di Gioiosa Marina, “Luvarà” di Taurianova e “Zanetti” di Palmi, rinnovano l’appuntamento con il “Memorial Massimiliano Carbone”, giunto alla quarta edizione, prima post covid, I fan neroazzurri si ritroveranno al “Kampus” di Siderno, per dare vita non solo a momenti di agonismo e divertimento, ma una raccolta fondi a sostegno dell’Associazione “Angela Serra” e nello specifico per il progetto “NOLE” atto a riqualifiare l’oncologia dell’ospedale di Locri. L’iniziativa si potrà sostenere sia attraverso un versamento al seguente Iban: IT 28 E 0538712900000000584553 con causale “Memorial Massimiliano Carbone”, oppure acquistando al Kampus, il “vino solidale” in presenza di rappresentati dell’associazione “Angela Serra”, Dopo le partite ci sarà un momento di convivialità con un rinfresco aperto ai presenti! Vi aspettiamo domani, 14 ottobre dalle ore 16.00 al “Kampus” sulla SS 106 di Locri, per segnare tutti insieme dei gol di solidarietà!