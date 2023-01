Meloni in udienza dal Papa. Tra i temi Ucraina, migranti e povertà

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale si è successivamente incontrata con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, accompagnato da Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

“Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – si legge in una nota del Vaticano – sono state sottolineate le buone relazioni bilaterali e si è fatto cenno ad alcune questioni relative alla situazione sociale italiana, con particolare riferimento ai problemi legati alla lotta alla povertà, alla famiglia, al fenomeno demografico e all’educazione dei giovani. Nel prosieguo della conversazione sono state prese in esame tematiche di carattere internazionale, con speciale riferimento all’Europa, al conflitto in Ucraina e alle migrazioni”.

-foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).