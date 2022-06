Meloni “Dopo grande risultato Fdi parte attacco ideologico sinistra”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il grande risultato di Fratelli d’Italia alle amministrative, puntuale come un orologio, parte l’armamentario ideologico della sinistra contro di noi. Continueranno imperterriti nel loro disperato tentativo di fermarci, ma finchè gli italiani saranno con noi non l’avranno vinta. Perchè non esiste potere più forte del popolo italiano. Ps: la responsabile Esteri del Pd ci accusa di essere ‘sostenuti finanziariamente dalla Russià. Pretendo di sapere da Enrico Letta se condivide queste affermazioni”. Così la presidente di Fdi Giorgia Meloni in un video su Facebook.

