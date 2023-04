A Melicucco provincia di Reggio Calabria fervono i preparativi per la Notte dei Misteri di Cristo ,un richiamo forte per tutta la comunità ,che con tanta fede partecipa emozionata alla Processione Sacra delle Statue che rappresentano i momenti salienti della Vita e della Morte di Cristo .

Oltre 110 Portatori che con impegno lavorano anche dietro le quinte affinché il tutto si Concretizzi,essi sono suddivisi in 10 Gruppi ,tanti quanto le statue che vengono portate a spalla per le principali vie del paese , una organizzazione curata nei minimi dettagli da Parte della Parrocchia San Nicola con l’aiuto dei ragazzi del Gruppo GEM , per un evento suggestivo che riesce ad emozionare tutti i presenti , che attendono in assoluto silenzio il passaggio delle statue .

L’evento avrà’ come cornice acustica anche le melodie che proporrà la ConcertBand Melicucco .

Un Venerdì Santo ricco di Tradizione e Storia a Melicucco , con un intera comunità pronta ad accogliere i visitatori in rappresentazioni cariche di fede ed emozioni, e che vuole mantenere vivi i suoi riti religiosi, stringendosi coinvolta e partecipante sia alla Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo (che avrà inizio alle ore 16.00) e sia alla Notte dei Misteri che avrà’ inizio dalle ore 21.00