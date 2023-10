Desidero esprimere tutta la mia vicinanza alla Città di Bagnara Calabra ed a tutti i Bagnaresi in un momento di grande difficoltà.

Vedere la Perla della Costa Viola colpita al cuore dagli incendi fa male.

Immagini catastrofiche che difficilmente dimenticheremo.

Ettari di vegetazione distrutti e abitanti costretti ad abbandonare le proprie case.

Un ringraziamento particolare ai Vigili del Fuoco, agli uomini di Calabria Verde e della Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine e a tutte le associazioni e i volontari che per ore hanno lottato per domare le fiamme.

Mi auguro che gli autori di questo disastro vengano individuati e puniti con fermezza.

Rimango a disposizione della Città e dei Cittadini per qualsiasi cosa.