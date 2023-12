Mattiani (Lega), “Continua il proficuo confronto avviato da tempo con i bravissimi e qualificatissimi medici e infermieri dell’Ospedale di Polistena”

“Continua il proficuo confronto avviato da tempo con i bravissimi e qualificatissimi medici e infermieri dell’Ospedale di Polistena.”

A dichiararlo è il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani oggi all’inaugurazione dell’umanizzazione pittorica e della stanza ludica realizzata dai Nasi Rossi con il Cuore grazie al progetto “Sorrisi in Corsia” nel reparto di Pediatria del nosocomio pianigiano.

“In poco tempo, lavorando insieme, siamo riusciti a rendere il reparto di Pediatria molto più accogliente e all’avanguardia, anche grazie all’ammodernamento tecnologico che abbiamo avviato in questi mesi.

Non ci fermeremo qui, ve lo assicuro.”.

E concude:

“Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma giorno dopo giorno stiamo cercando di voltare pagina rispetto al passato e di garantire ai cittadini calabresi una sanitaria adeguata. Sono convinto che vinceremo questa battaglia.”.