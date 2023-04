Sto affrontando la mia esperienza di Consigliere Regionale dedicando tutto me stesso all’ascolto dei

territori e della gente più debole che, purtroppo, quotidianamente è chiamata a combattere per il

riconoscimento dei propri diritti, segnalando problematiche irrisolte da anni e, al contempo, proponendo

soluzioni.

Anche in questi giorni mi sono speso in questo senso.

Infatti, settimane addietro ho inteso sottoporre alcune criticità all’attenzione degli Uffici Regionali INPS

e, in particolar modo, del Direttore Regionale Dott. Giuseppe Greco, che ringrazio infinitamente per la

grande competenza e, soprattutto, per la sensibilità dimostrata.

Nella specie, con il Direttore Generale ci siamo confrontati sulla carenza di organico degli Uffici

Territoriali Inps con sede a Palmi e le difficoltà che, per tali ragioni, sia i cittadini Pianigiani che i

dipendenti stessi in servizio, sono costretti ad affrontare.

Abbiamo parlato anche delle gravi sofferenze che i cittadini più deboli del territorio della Piana di Gioia

Tauro sono costretti a patire, dovendosi recare sino a Reggio Calabria per compiere gli accertamenti

sanitari per l’invalidità civile, sordità civile, sordità, handicap e disabilità.

Ebbene, qualcosa sta cambiando, anzi è già cambiato e ne sono contento ed orgoglioso.

In particolare, il Dott. Giuseppe Greco, dimostrando ancora una volta grande tempestività di intervento,

mi ha comunicato che le due importanti problematiche segnalate finalmente si stanno avviando verso la

soluzione.

In primo luogo, mi ha informato che a breve almeno una ventina dei 136 giovani funzionari neo assunti

andranno a rinforzare gli organici degli Uffici Inps Territoriali di Palmi.

Si tratta di un cospicuo apporto in termini di personale e di nuove competenze assegnate ai riferiti Uffici

zonali.

Personale giovane, formato ed entusiasta di rimanere a lavorare nella propria terra e, in alcuni di casi, di

far ritorno in Calabria dopo anni trascorsi lontano da casa.

Le nuove risorse contribuiranno ad incrementare la forza lavoro dell’Istituto di previdenza della Piana di

Gioia Tauro che sarà, così, nelle condizioni di svolgere in maniera efficiente le proprie mansioni ed

erogare tutti i servizi ai cittadini Pianigiani.

Non va dimenticato la centralità della sede di Palmi che offre servizi ad un intero comprensorio, essendo

titolare di una vasta competenza territoriale.

Inoltre, sempre presso la sede Inps Territoriale di Palmi torneranno ad essere effettuati gli accertamenti

sanitari per l’invalidità civile, sordità civile, sordità, handicap e disabilità.

I cittadini più deboli della Piana di Gioia Tauro, quindi, potranno godere di servizi sempre maggiori e

non saranno più costretti a percorrere decine di km, spesso con gravi difficoltà, per doversi sottoporre

alle visite della commissione medica e rimanere in attesa per ore e ore a causa della precedente

centralizzazione delle visite, causa di sovraffollamento dei locali a ciò destinati.

Bisogna continuare su questa strada.

Sono convinto che il dialogo e l’ascolto tra Istituzioni, tra Enti, con i gruppi sociali, sia il modo più idoneo

per affrontare le enormi difficoltà che i nostri territori vivono da troppo tempo.

Non sarà certo facile, ne sono consapevole, ma con l’impegno e la dedizione che ci sta caratterizzando

sono convinto che riusciremo a costruire tutti insieme una nuova Calabria, mattoncino dopo mattoncino.

Io continuerò su questa linea.