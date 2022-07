Il Consigliere Regionale Mattiani: “Inaugurato il punto di arrivo bus di Palmi”

Oggi abbiamo inaugurato il punto di arrivo bus di Palmi sito in Piazzale Trodio.

Un risultato che consideriamo rilevante, non soltanto perché atteso da quasi un decennio, ma soprattutto per la centralità che l’opera riveste.

Trattasi, infatti, di un’opera realizzata in un’area adiacente il sito ove sorgerà il Nuovo Ospedale della Piana e che favorirà i collegamenti con l’infrastruttura sanitaria.

Il punto di arrivo fungerà, inoltre, da piattaforma per tutti i vettori con evidenti ricadute positive per ciò che concerne il decongestionamento del traffico e consentirà agli studenti quotidianamente in viaggio verso Palmi, di poterlo fare in sicurezza e serenità durante tutto l’anno scolastico.

Non ci fermeremo qui.

Stiamo procedendo parallelamente anche con l’altra opera pensata e progettata con il punto di arrivo bus di Palmi ovvero il terminal bus di Gioia Tauro.

Un altro corposo intervento bloccato e da anni in attesa di realizzazione.

Anche in questo caso, si tratta di un intervento strategico previsto nelle vicinanze della stazione ferroviaria, che fungerà da snodo nevralgico per i trasporti nella Piana di Gioia Tauro e, con grande lungimiranza, immaginato in stretta connessione con il punto di arrivo bus di Palmi.

Infine, non abbandoneremo certamente il progetto di riapertura della linea ferroviaria Gioia Tauro – Palmi, idea che ci vede impegnati ancora una volta in prima linea.

Riteniamo che la riattivazione delle antiche linee ferrate, possano fungere da metropolitana di superficie e garantire, così, trasporti moderni e rispettosi dell’ambiente e accessibilità ai siti di intesse turistico dell’intero comprensorio.

Il ripristino La Palmi-Gioia Tauro si muoverebbe in questo contesto.

Un ringraziamento particolare al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, all’Assessore Fausto Orsomarso, a tutto il personale degli Uffici Regionali coinvolti, all’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria Ing. Ferraro e a tutti i tecnici dell’Azienda, autentico fiore all’occhiello della nostra Regione, al Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio.

Continueremo a portare avanti i nostri progetti con costanza e tanta, tanta, determinazione.