Desidero esprimere la mia vicinanza alle famiglie delle vittime causate dagli incendi che in queste ore hanno colpito la Calabria.

Particolarmente difficile la situazione sul territorio della città metropolitana di Reggio Calabria dove, poche ore fa, si è registrata una vittima a Cardeto.

Decine le famiglie sfollate, cui va tutta la mia solidarietà.

Sento il dovere di ringraziare il corpo dei vigili del fuoco, gli uomini di Calabria verde, la protezione civile ed i volontari che si stanno prodigando in questo momento di difficoltà.

TOLLERANZA ZERO CONTRO CHI DEVASTA LA NOSTRA CALABRIA .

Il Consigliere Regionale

Giuseppe MATTIANI (FI)