Mattarella “Indispensabile avere processi più agili e moderni”

NAPOLI (ITALPRESS) – “E’ indispensabile che il processo, sia civile sia penale, divenga strumento più agile e moderno per perseguire adeguatamente gli obiettivi per i quali è predisposto. Occorre che Governo e Parlamento, magistratura e avvocatura, si impegnino per conseguire questo risultato”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla presentazione della Scuola superiore della magistratura, inaugurata questa mattina a Castel Capuano.“La magistratura ha dimostrato, anche recentemente, di essere capace di agire con determinazione e senza timidezza nei confronti dei magistrati ritenuti responsabili di gravi reati nell’esercizio delle funzioni”, ha sottolineato il capo dello Stato, che ha aggiunto: “Va doverosamente ricordato quanto sarebbe preferibile prevenire ogni forma di malcostume interno, attraverso un più attento esercizio dei compiti di vigilanza, evitando grave discredito che potrebbe ricadere sull’ordine giudiziario e far dubitare dell’integrale assolvimento dei doveri d’istituto”.

– foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).