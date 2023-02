Il Comune di Martirano Lombardo, guidato dal Sindaco Dott. Franco Rosario Pucci, è tra quelle piccole realtà montane che, grazie ai nuovi finanziamenti, ha potuto iniziare, tra gli altri, un processo di mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso interventi strutturali necessari per la messa in sicurezza di zone fluviali critiche – il canale “Fosso Secco” su cui si sta intervenendo grazie al finanziamento di 995.000 euro – a ridosso di terreni urbanizzati, e di realizzazione delle reti fognarie nelle zone ad oggi sprovviste e di ammodernamento dell’impianto di depurazione (per un totale di 1.700.000 euro), altro tema sempre scottante che riguarda la regione Calabria.

Un lavoro di concerto con l’ufficio tecnico che la stessa amministrazione comunale plaude visto l’impegno profuso nonostante lo scarso numero di personale a disposizione: «che con dedizione e professionalità, spesse volte oltre l’orario di servizio, è riuscito a fronteggiare le complicate procedure in materia di appalti pubblici, in modo particolare per quelle opere confluite nel PNRR».

L’Amministrazione è riuscita ad intercettare numerosi fondi, di seguito l’elenco delle opere finanziate:

Investimento Importo

1 Riduzione rischio idrogeologico” nel comune di Martirano Lombardo (CZ) € 520.000,00

2 Messa in sicurezza di tratti esistenti delle strade comunali del centro abitato e frazione Pietre Bianche

(Piano Straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne ex Delibera CIPE n.14/2019)

€ 57.142,86

3 Messa in sicurezza viale dei tigli (via G.Colosimo)” (Contributo assegnato al Comune di Martirano Lombardo con decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020 in attuazione dell’art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020) € 100.000,00

4 Impianto di videosorveglianza comune di Martirano Lombardo (decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48) € 39.493,32

5 Interventi di messa in sicurezza aree urbane”

L. 24/87 € 300.000,00

6 Messa in sicurezza, mitigazione del rischio idrogeologico e dei movimenti franosi in aree comunali a Rischio PAI R3 – R4” – Comune di Martirano Lombardo (CZ) art. 1, comma 140 della Legge 30/12/2018, n. 145

Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari 7interni e territoriali del Ministero dell’Interno 23/02/2021 € 995.000,00

7 Intervento sull’arredo urbano del centro storico del comune di Martirano Lombardo” (Contributo assegnato al Comune di Martirano Lombardo con Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020 in attuazione dell’art. 1 della Legge n.160 del 2019 € 31.660,00

panchine

8 Ripristino ambientale sull’area ex discarica comunale sita in loc. Piano del Melo –Viscigliette” € 1.961.589,69

9 Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano Decreto 14 gennaio 2022 L. 234 /2021 art. 1 commi 407 -414 € 10.000

San Francesco

10 Avviamento all’alto fusto di un bosco ceduo di castagno e sistemazione idraulico forestali in località Matarazzo nel comune di Martirano Lombardo a valere sul PSR Calabria 2014/2020 Misura 8 Intervento 8.5.1 € 199.952,32

11 Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di alcune parti dell’impianto di pubblica illuminazione comunale

(Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

decreto del Ministro dell’interno 18 gennaio 2022

D.L. n. 34 del 30/04/2019 -art. 30 co. 14bis) € 84.168,33

12 Messa in sicurezza cimitero comunale

(Contributo assegnato al Comune di Martirano Lombardo con decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 in attuazione dell’art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020) € 50.000,00

13 Realizzazione delle reti fognarie al servizio delle frazioni di Pietre Bianche – San Nicola – Passeri e riefficientamento impianto esistente € 1.700.000,00

14 Adeguamento sismico del fabbricato adibito a comando stazione carabinieri € 275.289,00

Lavori di efficientamento energetico casa comunale lotto 1 € 50.000 (anno 2023)

15

Ammessi al fondo progettazione (legge 27 dicembre 2019, n. 160 – decreto ministero dell’interno del 28/10/2022)

Per le seguenti opere (solo progettazione)

Messa in sicurezza ed efficientamento della pubblica illuminazione del comune di Martirano Lombardo

€ 370.000,00

Messa in sicurezza ed efficientamento energetico con adeguamento impianti dell’edificio comunale adibito ad oratorio

€ 620.000,00

Messa in sicurezza ed efficientamento energetico con adeguamento impianti sala polifunzionale e casa comunale

€ 800.000,00

Tutte queste opere permetteranno al comune di Martirano Lombardo di essere ancora più “virtuoso” e poter guardare avanti con più ottimismo nella progettazione di nuovi programmi riguardanti tematiche quali il turismo, lavoro etc.