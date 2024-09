Marquez vince la sprint ad Aragon, Martin supera Bagnaia nel Mondiale

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati Gresini), partendo dalla pole, trionfa nella Sprint Race del Gran Premio di Aragon. Sul circuito del MotorLand, l’otto volte campione del mondo ha vinto con un margine di circa tre secondi e mezzo, coronando così un weekend sin qui perfetto. Pur trattandosi di una Sprint, Marquez ritrova una vittoria che gli mancava da 53 gare. Secondo posto per Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), che approfitta del deludente nono posto di Bagnaia per ritornare leader del mondiale: i due piloti sono ora separati da soli tre punti. Pedro Acosta (Ktm GasGas) è terzo e completa un podio tutto spagnolo. Alex Marquez (Ducati Gresini) e Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, chiudono la top ten Brad Binder, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Per quanto riguarda Bagnaia, la brutta partenza di traverso e lo scarso grip al posteriore hanno condizionato la sua performance. Sono caduti Espargaro, Zarco e Morbidelli.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)