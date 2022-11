Mara Carfagna eletta presidente di Azione

NAPOLI (ITALPRESS) – L’Assemblea nazionale di Azione, riunita a Napoli, ha deliberato l’elezione di Mara Carfagna a presidente del partito con le seguenti percentuali: 83.8% favorevoli; 10,6% contrari; 5,6% astenuti. “Dimostreremo all’Italia cosa significa fare la politica del buonsenso, abbiamo una montagna da scalare, scaliamola – ha detto Carfagna nel suo primo discorso da presidente del partito -. Il nostro Paese avrà bisogno di un centro riformista e noi ci faremo trovare pronti perchè abbiamo tante cose da dire. Crediamo nei nostri valori, scommettiamo sul fatto che in Italia si può fare ancora politica sulla speranza e non sulla paura”.Via libera dall’Assemblea all’accordo di federazione con Italia Viva con il 92,9% dei voti a favore. Contrario il 2,4%, gli astenuti sono il 4,7%. La votazione è stata commentata a distanza dal leader IV Matteo Renzi con una emoticon con il pollice in su dai suoi canali social. “Approvato il mandato per chiudere l’accordo di federazione con Italia Viva. Adesso tocca a voi Matteo Renzi. Avanti”, scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).