Manlio Cipriani nuovo primario di cardiologia all’Irccs Ismett Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – UPMC (University of Pittsburgh Medical Center), gruppo sanitario accademico attivo in Italia dal 1997, rafforza l’equipe dell’IRCCS ISMETT di Palermo con la nomina di Manlio Cipriani a Responsabile dell’Unità di Cardiologia dell’istituto.

Fino a fine 2021, Cipriani è stato Vice-direttore della S.C. Cardiologia 2 – Insufficienza Cardiaca e Trapianti del Dipartimento Cardiotoracovascolare “A. De Gasperis” dell’Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano.

“Una nomina strategica e di peso, che conferma il solido impegno di UPMC in Italia e la strategicità dell’ISMETT per consolidare l’ecosistema sanitario siciliano come polo attrattivo di rilievo transregionale”, commenta Angelo Luca, CEO di ISMETT, VP Health Services e Direttore Medico Scientifico in UPMC Italy.

“Siamo molto contenti che Manlio si unisca alla nostra squadra in Italia”, aggiunge Matt Harinstein,Senior VP e COO di UPMC International. “ISMETT è stata la prima scommessa a livello internazionale per UPMC: da allora, l’ospedale è cresciuto fino a essere il punto di riferimento per i trapianti che è oggi. Siamo convinti che ci sia spazio per crescere in altri servizi ad alta specializzazione, comprese le malattie cardiovascolari, e vogliamo continuare a giocare un ruolo nella definizione della medicina del futuro per la Sicilia e per l’Italia”.

