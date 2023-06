“La Calabria è orgogliosa di essere rappresentata al World Taekwondo Grand Prix (a Roma dal 9 al 11 giugno) da un nutrito numero di società e atleti calabresi capitanati dal due volte campione del mondo Simone Alessio, in cerca di punti importantissimi nella rincorsa verso le Olimpiadi 2024.

Una manifestazione di caratura internazionale, che vede l’intero Comitato Fita Calabria, con dirigenti, tecnici, atleti ed ufficiali di gara, protagonista dei vari appuntamenti sui tatami romani nel nome dei sani valori dello sport”.

L’ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che ha in programma di consegnare una targa di apprezzamento del Consiglio regionale per i meriti sportivi a Simone Alessio, il primo taekwondoka italiano ad avere vinto una medaglia d’oro ai campionati mondiali aggiudicandosi il titolo nei 74 kg.