L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, d’accordo con i vertici regionali e nazionali della Tgr Rai, ha deliberato di intitolare l’ufficio Rai ospitato a Palazzo Campanella a Pietro Bellantoni, giornalista della Tgr Rai Calabria, assunto tramite l’ultimo concorso nazionale e impegnato prima nella redazione centrale di Cosenza e poi a Reggio, prematuramente scomparso il 20 settembre 2023.

Ad avviso del presidente Filippo Mancuso, del direttore della Tgr Alessandro Casarin, del condirettore con delega per la Calabria Roberto Pacchetti e del caporedattore della Tgr Calabria Riccardo Giacoia: “Pietro Bellantoni è stato un giornalista di grande talento che si è fatto apprezzare per capacità professionali e doti umane. E’ stato autore di numerose inchieste sui principali fatti di cronaca della regione, esperto di temi politici, dopo una lunga carriera tra quotidiani, siti online e diversi uffici stampa istituzionali, era approdato in Rai.

La decisione di intitolargli l’ufficio della Rai a Palazzo Campanella rappresenta non solo un tributo alla sua memoria, ma anche un riconoscimento del suo impegno nel raccontare la Calabria con passione e professionalità, lasciando un segno indelebile nel giornalismo regionale e nazionale.”