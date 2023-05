Maltempo nel messinese, Antillo rimasta isolata per le frane

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Il maltempo ha colpito in queste ore anche la zona ionica della Sicilia. In particolare tra Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva si è registrata la piena dei torrenti, l’Agrò ed il Savoca. I danni più significativi si sono registrati nella cittadina di Antillo, nel tratto in prossimità della passerella SS114. Antillo è rimasta isolata per alcune ore a causa delle frane verificatesi in zona, sulle Strade provinciali 15 e 19 che conducono al centro abitato e lo collegano con i limitrofi comuni di Limina e Casalvecchio. A Santa Teresa le forti piogge hanno trascinato via alcune barche ed è stata anche travolta una ruspa. Si è reso necessario l’intervento delle autorità per liberare la carreggiata e renderla nuovamente fruibile sulla Sp 23/bis Misserio-Artale-Misitano-Rimiti. Almeno per il momento non si registrano, invece, danni nella zona di Taormina e Giardini Naxos.

– foto: xe1/Italpress

(ITALPRESS).