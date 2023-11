Maltempo, Curcio “Probabili evacuazioni preventive territorio colpito”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Si sta lavorando cercando di dare una soluzione rispetto a quelle che sono le possibilità, c’è un tema di meteo che andrà a peggiorare anche oggi quindi dal pomeriggio fino a stanotte le condizioni peggioreranno. Probabilmente ci sarà bisogno, questo lo stabiliranno i sindaci, anche di evacuazioni preventive del territorio che è stato colpito. In questo senso si sta facendo il possibile per supportare le persone”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze. “Oggi stesso abbiamo più di 1.000 volontari che stanno lavorando, ci sono sei colonne mobili in arrivo, cinque colonne mobili di volontariato nazionale, quindi i mezzi ci sono-ha aggiunto Curcio-. Il tema vero è l’impiego dei mezzi in un territorio molto ampio, per questo abbiamo chiesto anche il rafforzamento dei centri di coordinamento per sapere bene come si impiegano i mezzi. Ci vuole il coordinamento del sindaco che stabilisca un pò le priorità, su questo il livello nazionale è disponibile a mobilitare ulteriori risorse”.

