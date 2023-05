Maltempo, allerta rossa a Palermo. Piogge abbondanti ma pochi disagi

PALERMO (ITALPRESS) – Piove ininterrottamente nel territorio di Palermo, ciò nonostante questa mattina non si sono registrate particolari criticità per le vie, soprattutto in quelle del centro. Traffico scorrevole in via Principe di Paternò, via Libertà, via Sampolo, via Francesco Crispi, così come in Corso dei Mille, via Buonriposo, via Oreto, via dell’Orsa Minore e in via dell’Orsa Maggiore; visibilità discreta lungo la SS624 (Palermo-Sciacca), viabilità regolare anche in viale Regione Siciliana e nei sottopassaggi, da poter monitorare in tempo reale con l’app AMAP SAFE. Strade allagate invece al Foro Italico, in via Messina Marine, e nell’area di Villagrazia, in direzione Villaciambra. Nelle scorse ore i vigili del fuoco sono inoltre intervenuti nei quartieri Oreto e Guadagna, via Roma, via Altofonte e Tribunale per infiltrazioni d’acqua in alcune abitazioni. L’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile sarà valida fino alle 24. Nella giornata di oggi, a scopo precauzionale, è stata infine disposta la chiusura di tutti i cimiteri, le ville e i giardini comunali. (ITALPRESS).

Photo Credits: xm3