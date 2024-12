La paziente è giunta alla nostra osservazione in data 27 novembre 2024 per riferita sintomatologia febbrile insorta da 4-5 giorni, poco prima del viaggio di rientro in Italia, dalla Repubblica Democratica del Congo.

Durante la degenza non sono stati rilevati elementi patologici, neanche negli esami emato-biochimici e microbiologici.

Dimessa è stata richiamata a controllo ai fini esclusivamente precauzionali.

Nessuno dei contatti familiari ha manifestato problematiche sanitarie.