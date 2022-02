Mahmood & Blanco, doppio disco di platino per “Brividi”

MILANO (ITALPRESS) – Inarrestabili Mahmood & Blanco hanno ottenuto la certificazione di doppio disco di platino per Brividi, il brano vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La canzone è da tre settimane consecutive il singolo più venduto in Italia all’interno della classifica Fimi / GfK, oltre che #1 nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio da due settimane, #1 su tutte le piattaforme digitali e in posizione #15 della Billboard Global 200, la chart dei pezzi più ascoltati e comprati al mondo.

