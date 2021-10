“Stasera sarò in piazza del Popolo a Roma per sostenere Carlo Calenda in questo rush finale della campagna elettorale. Carlo Calenda rappresenta la migliore scelta possibile per il futuro di Roma. A tal proposito fanno sorridere le parole di Francesco Boccia che ha attaccato Calenda per colpire Matteo Renzi; parla di unità proprio colui che in questi mesi ha lavorato per dividere il centrosinistra e portarlo spaccato alle elezioni regionali calabresi. Altro che discorsi e giudizi, prima di parlare Boccia dovrebbe riflettere sulle sue azioni”.