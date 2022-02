M5S, Fico “Siamo con Conte, è il nostro leader”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Conte è il leader del Movimento Cinque stelle riconosciuto e stravotato, siamo con lui”. Lo dice Roberto Fico, presidente della Camera, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di una iniziativa a Napoli. Sulla pronuncia del Tribunale di Napoli che ha accolto il ricorso di alcuni attivisti del M5s azzerando la nomina a capo del Movimento di Conte e lo stesso statuto, Fico derubrica la questione a mera faccenda “burocratica”. “Adesso presenteremo i documenti al Tribunale di Napoli e vedremo come andrà a finire, ma è una questione meramente tecnica. Tanti ex attivisti dopo aver perso la battaglia politica – prosegue Fico – si divertono con l’avvocato a fare cause al Movimento, ma noi non c’arrenderemo mai e faremo con lui (Conte, ndr) il percorso insieme per il futuro del Movimento”.(ITALPRESS).

