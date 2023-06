Il professore Nuccio Ordine docente di Letteratura italiana all’Università della Calabria e studioso di fama internazionale, è morto.

Aveva 65 anni ed era stato ricoverato tre giorni fa in gravissime condizioni all’Ospedale Annunziata di Cosenza nel reparto di rianimazione a seguito di un malore, mentre si trovava nella sua casa di Rende, accusando forti dolori alla testa e perdendo poi conoscenza.

Docente amatissimo dagli studenti di Arcavacata era stato insignito del Premio “Principessa delle Asturie 2023” per la Comunicazione e le Scienze umane.

Era originario di Diamante ed oltre che insegnare Letteratura Italiana all’Unical è stato visiting professor anche in altri prestigiosi atenei come Yale (Usa), la Sorbona (Parigi), il Cesr di Tours (Francia), l’Aie di Parigi, il Warburg Institute (Inghilterra) e la Max Planck Society di Berlino.

Il filosofo e docente calabrese dirigeva il Centro studi Telesiano, Bruniano e Campanelliano che ha sede in una struttura posta nella splendida cornice del centro storico di Cosenza.