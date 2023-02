L’Università di Palermo si apre al territorio, corsi di laurea anche a Marsala

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala ha ospitato un incontro con il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, in vista della nuova programmazione dell’Ateneo, volta ad attivare nel comune del Trapanese nuovi Corsi di Laurea.

“Questa città è ricca di storia, cultura e bellezze naturali”, ha sottolineato il sindaco Massimo Grillo dal palco. Insieme al primo cittadino, oltre al rettore Midiri, c’era anche Vincenzo Spera, commissario dell’Asp di Trapani.

“Stiamo incontrando le autorità politiche e cittadine e soprattutto incontriamo quelli che si chiamano in termine tecnico gli stakeholder, cioè imprenditori, chi ha a cuore il bene della città, per individuare insieme quali possono essere i potenziali corsi di studio da portare a Marsala”, ha spiegato il rettore Midiri.

“Marsala – ha aggiunto il rettore Midiri – ha un’identità culturale, storica e sociale che potrebbe garantire lo sviluppo di corsi di laurea molti particolari, molto specifici, quindi noi vorremmo intercettare il bisogno di questa città e cercare di fare un’operazione che possa attrarre gli studenti della provincia di Trapani e non solo, anche con una logica più internazionale, giocando molto sull’interesse del corso perchè oggi è una partita che si gioca molto con le università telematica. Speriamo di intercettare il loro fabbisogno, il loro bisogno di cultura, la loro volontà di partecipare a un’università che non è un surrogato di Palermo ma deve essere una proposta culturale assolutamente identica a quella che facciamo a Palermo”.

foto xa3 Italpress

(ITALPRESS).