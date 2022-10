L’Ucraina chiede formalmente l’adesione accelerata alla Nato

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver firmato la domanda per una adesione accelerata alla Nato. “Di fatto, siamo già nella Nato – afferma Zelensky -. Abbiamo già dimostrato la compatibilità con gli standard dell’Alleanza. Sono reali per l’Ucraina, reali sul campo di battaglia e in tutti gli aspetti della nostra interazione. Ci fidiamo l’uno dell’altro, ci aiutiamo a vicenda e ci proteggiamo a vicenda. Questa è l’Alleanza di fatto. Oggi l’Ucraina chiede di farlo de jure. In un processo coerente con i nostri valori nel proteggere la nostra intera comunità. In modo accelerato. Stiamo compiendo il nostro passo decisivo firmando la domanda di adesione accelerata dell’Ucraina alla NATO”.

