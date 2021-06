Nonostante il Presidente della Sacal continui ad ignorarmi e a non volermi concedere un appuntamento, l’onestà intellettuale mi impone di dargli atto che i miei comunicati stampa li legge ed evidentemente lo guidano nel suo agire.

Dopo mesi, infatti, sull’ex torre di controllo dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme finalmente è stato rimosso quel cartellone 9×9 che dominava la piana di Sant’Eufemia ed accoglieva i milioni di turisti al loro arrivo a Lamezia ricordandogli quanti ‘ndranghetisti circolano in Calabria e di quali crimini efferati siamo capaci.

Analogamente ho constatato che anche sul ledwall 8×8, posto propri dinanzi agli arrivi dell’aeroporto, sono proiettate, come insegnano anche alle scuole superiori appena ci si approccia al marketing, immagini promozionali della Calabria quale quelle del Lago Cecita, dei Bronzi di Riace, di Tropea, di Torano.

Ribadisco, per chi fa finta di non capire, che io stigmatizzo il luogo in cui vengono proiettate queste immagini, non l’opportunità di dare tutta la risonanza possibile all’operazione del Procuratore Gratteri.

Infine devo dare atto al Presidente De Metrio che, in seguito alla mia indignazione per le condizioni di tutta l’aerea aeroportuale, ha munito di tagliaerba chi di competenza e ora l’area è quanto meno dignitosa.

Nonostante la soddisfazione per essere stata ascoltata resta l’amarezza per aver appurato per l’ennesima volta che per ottenere il rispetto dei nostri diritti si debba ricorrere ai comunicati stampa.

P.S. Ci tengo a chiarire al Presidente De Metrio, a scanso di equivoci, che per questa volta le due consulenze Marketing le ho rese gratuitamente per il bene della mia città, la prossima volta invece invierò regolare fattura direttamente alla Sacal!

Avv. Lucia Alessandra Cittadino

Già consigliera comunale “Nuova Era”