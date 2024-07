La fortuna bacia Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 30 luglio, come riporta Agipronews, vinti 23.750 euro grazie ai numeri 8-57-64 sulla ruota di Venezia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4 milioni di euro, per un totale di 745 milioni da inizio anno.