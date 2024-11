Calabria in festa con il Lotto. La vincita più alta dell’ultima estrazione del Lotto, come riporta Agipronews, arriva da Botricello, in provincia di Catanzaro, con un colpo da 52.583 euro grazie all’opzione Oro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo di euro dall’inizio del 2024.

10eLotto: in Calabria doppietta da 15mila euro

Il 10eLotto premia la Calabria dove, come riporta Agipronews, è stato centrato un bis di vincite: a Castrovillari, in provincia di Cosenza, messo a segno un 8 da 10mila euro, a cui si aggiungono i 5mila euro vinti a Borgia, in provincia di Catanzaro, con un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro dall’inizio del 2024.