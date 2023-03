DI CLEMENTE CORVO

Ciò che stiamo evidenziando non è un episodio di malasanità locale, ma bensì di inutilità sanitaria locale.

Ed è proprio quello che purtroppo si evidenzia presso l’Ospedale di Gioia Tauro.

Domenica scorsa un ragazzo Gioiese, accusando dei forti dolori addominali veniva visitato al pronto soccorso di Gioia Tauro. Visto che allo stesso gli venivano prescritte relative analisi del sangue e radiografie con relativo consulto chirurgico veniva inviato presso l’ospedale di Polistena.

Recatosi autonomamente presso l’ Ospedale di Polistena, ” in quanto aver dovuto attendere un’ambulanza, avrebbe portato a tempi di attesa lunghissimi”, dopo aver effettuato analisi e radiografie, ha dovuto attendere per ben quattro ore l’arrivo del chirurgo reperibile, in quanto si è evidenziato un gioco dualistico semplicemente sconfortante, tra i due nosocomi di Gioia Tauro e quello di Polistena per chi avrebbe dovuto chiamare il chirurgo.

Allo stesso, dopo essere stato visitato venivano prescritte varie Cure e nello stesso tempo il ritorno presso l’ospedale di Gioia Tauro, per la somministrazione di un flebo. Ritornato presso l’ospedale di Gioia Tauro al paziente non veniva praticata la relativa flebo, in quanto i responsabili locali dichiaravano che la stessa l’avrebbero dovuta fare i colleghi di Polistena.

Ecco che A tal proposito viene logico chiedersi : “qual è la funzione dell’ospedale di Gioia Tauro” ?

Interpellato il Sindaco della città della Piana, Aldo Alessio si è così espresso: ” si, capisco che c’è uno scaricabarile tra i due Ospedali, ma tra giorni Ne parlerò con la dottoressa Di Furia” .

Ormai questa risposta sembra, Anzi è la routine a chi chiede informazioni sullo stato di inutilità attuale del nosocomio Gioiese.

Sarebbe opportuno con grande determinazione e con grande concretezza che i nostri Amministratori facessero qualcosa di incisivo per far rispettare i diritti dei cittadini, da loro RAPPRESENTATI.