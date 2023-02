«Ha avuto un successo strepitoso la tappa del campionato nazionale di snow volley che si è conclusa oggi a Lorica. Il risultato si deve a un’organizzazione perfetta, a riprova che gli attori locali della Calabria sanno esprimere capacità, unità e qualità». Lo afferma, in una nota, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che racconta: «L’evento è rimasto nel cuore di tutti, anche di numerosissimi spettatori arrivati dal Centro-Nord, i quali si sono congratulati con giudizi lusinghieri. Molti di loro non erano mai stati in Calabria, se non al mare, per cui non immaginavano che avessimo una montagna così incantevole e spettacolare come la Sila. Questa tappa del campionato nazionale di snow volley ha rappresentato anche una meravigliosa occasione di divertimento, allegria e svago per bambini, famiglie, giovani e adulti, che hanno potuto godere dello scenario mozzafiato di Lorica, impreziosito dalla tanta neve caduta nei giorni scorsi». «Esprimo soddisfazione e felicità per l’enorme riscontro che abbiamo ottenuto. Sono queste le iniziative, su cui continueremo a puntare, che consentono di far scoprire la nostra Sila, di veicolarne la bellezza impareggiabile e di promuovere – conclude la presidente Succurro – un turismo in grado di farci crescere sul piano economico e sociale, di alimentare l’orgoglio e l’amore per il nostro territorio e per il suo patrimonio ambientale». La tappa in questione è stata vinta da una squadra abruzzese. Al secondo posto si è piazzata la squadra di volley di San Giovanni in Fiore e un suo atleta, Luigi Barile, è stato premiato come migliore giocatore del torneo dal presidente di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro. La presidente Succurro ha premiato la squadra vincitrice e il sindaco di Casali del Manco, Stanislao Martire, ha consegnato il trofeo alla seconda classificata. Insieme a Salvatore Cocchiero in veste di rappresentante della società sangiovannese di volley, l’assessore allo Sport del Comune di San Giovanni in Fiore, Francesco Fragale, ha premiato la squadra che ha conquistato il terzo posto.