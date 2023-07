Oggi nel Salone del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi si è tenuta una cerimonia in ricordo del compianto Avv. Vincenzo Capua.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi avvocati che hanno voluto mostrare il loro sostegno e apprezzamento per il lavoro svolto dall’insigne giurista palmese.

La figura del Avv. Vincenzo Capua è stata celebrata per la sua competenza e dedizione alla professione legale, lasciando un’impronta significativa nel campo giuridico del Foro palmese.

L’evento ha evidenziato una comunità legale unita nel ricordo di un professionista stimato e rispettato. L’incontro si è concluso con la consegna da parte del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, l’Avv. Angelo Rossi, di una targa al figlio dell’Avvocato Capua, il Dott. Prof. Giuseppe Capua, Presidente della Commissione Nazionale Antidoping della F.I.G.C.che ha ringraziato tutti i presenti ed in particolare i giovani Avvocati della Squadra Forense di Palmi con i quali si è soffermato sul valore socioculturale dello sport e del rispetto delle regole.