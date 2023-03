La Fortitudo 1903 presieduta dal Prof. Riccardo Partinico, società sportiva che divulga Judo, Lotta, Karate e Pesistica, con gli Insegnanti Tecnici Gabriele Mallamace, Iurie Ravliuc, Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, ha individuato un campione di Lotta Libera da offrire quale “modello vincente” ai ragazzi che frequentano i corsi presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria.

Giovanni Schillaci, plurimedagliato in decine di competizioni internazionali, campione d’Europa, campione del Mondo e protagonista alle Olimpiadi di Seul, Barcellona ed Atlanta, ha iniziato a collaborare con la società reggina ed ad offrire le proprie competenze acquisite in quarant’anni di attività, prima come atleta della nazionale italiana FIJLKAM e adesso come Insegnante Tecnico.

La Lotta è uno sport che offre ai ragazzi un percorso formativo ricco di contenuti educativi, riferisce il Presidente Partinico: migliora l’autostima, diminuisce la soglia dell’aggressività e sviluppa il controllo dell’emotività; migliora la postura, sviluppa la forza e le funzioni cardiorespiratorie; migliora l’attenzione, favorisce la socializzazione ed educa al rispetto delle regole; aiuta ad organizzare studio-allenamento, seguire uno stile di vita corretto ed a perseguire un obiettivo. Nell’era dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale, dell’ossessione per giochi virtuali e smartphone, praticare Lotta è una medicina per il corpo e per la mente.