Lo short film ‘Ndrina tratto dal libro del reggino Santo Pennestrì tra i candidati al film festival di New York

Lo short film, tratto dal romanzo bestseller di Santo Pennestrì, è stato richiesto al Shockfest Film Festival di New York.

C’è anche ‘Ndrina: La Vendetta, tratto dal libro scritto dall’autore Santo Pennestrì, questa mattina arriva l’invito ufficiale da parte del festival al regista Pennestrì nella quale veniva richiesto o short film tanto discusso. «Questo libro ha raccontato una storia inventata , un personaggio, quello di “Saverio Della Terra” nato per descrivere la potenza e le debolezze di un boss di ‘ndrangheta», dice Pennestrì. Il direttore del festival:«Leggere il libro è stato come immergersi nella storia».Il romanzo dà profondità a quel tipo di realtà difficile che ho conosciuto». Il regista poi conclude: «È stato difficile costruire in tutte le sue sfaccettature un personaggio così complicato».