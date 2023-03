Il 24 febbraio 2023 si e’svolto c/o il Liceo Artistico”Preti -Frangipane “ di Reggio Cal. Il Seminario cogli studenti delle quarte e quinte classi. Prima giornata di un progetto dal titolo “Lo screening per la diagnosi precoce dei tumori femminili e maschili “ organizzato dal Lion club Reggio Calabria Castello Aragonese in collaborazione con tutti i clubs dell’XI circoscrizione del distretto 108YA, governatore per l’anno 2022/2023 Franco Scarpino, col patrocinio dell’Asp di RC, con l’ordine dei MEDICI DI RC, COL COMUNE DI REGGIO CAL E CON L,ASSOCIAZIONE ITALIANA Donne Medico dal titolo “Lo screening per la diagnosi precoce dei tumori femminili e maschili “ Responsabili circoscrizionale di tale service dottssa Vincenza Amato.

Il progetto prevede una seconda gionata il 20/3/2023 e una terza giornata il 21/3/2023 che chiudera’ i lavori col convegno sugli screening tumorali. Il seminario si e’ svolto nei locali dell’aula magna del liceo artistico “Preti-Frangipane” in presenza della Dirigente scolastica dottssa Catena Giovanna Moschella, il past governatore Dott.Domenico La Ruffa la Dottssa Adriana Romeo responsabile organizzativo centro screening oncologici A.S.P. R.C.e la Dottssa Vincenza Amato responsabile HUB Vaccinale T. Campanella R.C.E degli studenti , dei professori, e dei soci lions. E’ stato presentato il progetto e si e’ parlato di prevenzione sottolineando in maniera particolare come essa sia l’arma principale per sconfiggere e/o contenere gli effetti delle malattie e migliorare la qualita’ della vita. La prevenzione salva la vita , dice la dott.ssa Amato, soprattutto nelle malattie oncologiche ,dove la diagnosi precoce e’ la migliore delle terapie,la piu’ efficace. Si e’ parlato anche di PPV (papilloma Virus) delle patologie gravi che alcuni sierotipi (16-18) possono causare, quali il cancro al collo dell’utero ,cancro anale essendo l’HPV un virus a trasmissione sessuale

Queste gravi patologie però si possono prevenire con un semplice vaccino , il vaccino anti -HPV .La vaccinazione e’ gratuita e va fatta a partire dai 12 anni di eta’ con un richiamo dopo 6 mesi dalla prima inoculazione non e’ obbligatoria ,ma vivamente raccomandata. Per sensibilizzare ancor piu’ i ragazzi sull ‘importanza della prevenzione e’ stato proposto loro un concorso dal titolo ”Protagonisti della Prevenzione” che consite nell’esprimere , il loro concetto di Prevenzione.

con un elaborato grafico (locandina,broschure), sullo screening del tumore alla cervice uterina.

La locandina giudicata migliore da una commissione di esperti sara’

Pubblicizzata e diffusa x lo screening delL’HPV. dottssa Adriana Romeo ha parlato degli screening , sceening ha detto dall’inglese”setaccio”vuol dire andare a setacciare nella popolazione le persone a rischio .Chiude i lavori il past governatore La Ruffache esorta i ragazzi ad aver cura di loro stessi e quindi di aderire alla vaccinazione anti -HPV. Il progetto continuera’ con la cerimonia del 20/3/2023 che prevede l ‘inaugurazione della panchina della prevenzione oncologica panchina che sara’ colorata coi colori rosa.verde chiaro e azzurro che sono i colori degli screening del tumore mammella ,colon retto e cervice uterina, le tre patologie ad oggi piu’ a rischio x pericolosita’ e incidenza,che verra’ locata a piazza Castello alla presenza delle autorita’ civili e lionistiche ed enti patrocinianti stampa accreditata e tv locali. I lavori si concluderanno il 21/3/2023 col convegno finale sugli screening oncologici ,che vede impegnati medici specialisti del gom e dell’asp, con la premiazione dei tre migliori elaborati del concorso”Protagonisti della Prevenzione alla presenza delle autorita civili e lionistiche gli studenti il personale scolastico e la cittadinanza tutta