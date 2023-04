l’ITT Panella – Vallauri (RC) presente a Roma al Convegno Nazionale: “Dipendenze comportamentali nella Generazione Z – Survey nella popolazione scolastica per lo sviluppo di politiche di prevenzione” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale dipendenze e Doping.

Il 28 marzo scorso l’ITT Panella-Vallauri è stato invitato ad un importante evento organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità sul tema delle dipendenze comportamentali tra i giovani. L’iniziativa è nata dalla partecipazione di alcune classi dell’istituto ad una indagine nazionale effettuata nel corso del corrente anno scolastico nell’ambio delle attività di educazione alla salute, e finalizzata a predisporre programmi efficaci in tema di prevenzione, a seguito del monitoraggio dei comportamenti a rischio di insorgenza di dipendenze nei giovani fra i 14 e i 17 anni.

Sono stati approfonditi i temi dell’uso improprio ed eccessivo dei social (Social Media Addiction), compresi i videogiochi anche on-line (Internet Gaming disorder), il comportamento compulsivo nell’assunzione dei cibi (Food Addiction), il ritiro sociale (Hikikomori), con contributi autorevoli come quello di esperti del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Centro Nazionale Dipendenze e doping (ISS), dell’Istituto Scientifico per la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di Pisa, oltre che dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il dibattito conclusivo ha visto un confronto fra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di Progetto e i professionisti del mondo sociosanitario, del mondo scolastico, delle organizzazioni che si occupano di educazione e di famiglie.

Apprezzata dagli organizzatori e dagli intervenuti, è stata la presenza dell’ Istituto reggino, voluta fortemente della Dirigente Prof.ssa Teresa Marino che ha creduto nel valore di questa iniziativa. La partecipazione della scuola reggina dimostra l’interesse per l’importante tematica trattata, ma anche attenzione e cura per gli alunni e la consapevolezza delle sfide educative, cui oggi la Scuola non può sottrarsi per realizzare una efficace azione didattica e formativa.