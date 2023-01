L’Inter batte 1-0 il Napoli, decide Dzeko di testa

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter vince il big match della 16a giornata contro il Napoli: decisivo il gol di Edin Dzeko al 12′ della ripresa per l’1-0 finale che infligge il primo ko stagionale ai partenopei. Si riapre dunque la corsa scudetto con i nerazzurri a -8 dall’ex Spalletti e il Milan a -5 proprio dal primo posto (Juve a -7). Nel prossimo turno gli azzurri sfideranno la Sampdoria mentre Lukaku e compagni sfideranno il Monza fuori casa. Poche occasioni da gol, ma una gara aggressiva sin dai primi istanti. L’Inter ha alzato il forcing giocando a uomo, il Napoli ha provato a gestire il possesso soprattutto con Zielinski e Lobotka. La prima vera occasione è capitata ai nerazzurri con una combinazione tra Lukaku e Dzeko al 26′: Darmian ha colpito a botta sicura dall’altezza del dischetto dopo la sponda del bosniaco, ma l’esterno nerazzurro ha calciato alto. L’altra opportunità non sfruttata dai padroni di casa è arrivata a pochi minuti dal termine del primo tempo, ma Lukaku non ha trovato lo specchio della porta. La svolta è arrivata al 12′ della ripresa, con la cavalcata di Dimarco sulla sinistra e la deviazione vincente di Edin Dzeko lasciato solo dentro l’area avversaria da Kim e Rrhamani. Il Napoli ha provato a reagire di forza – azione pericolosa di Kvaratskhelia dopo un’ora di gioco -, ma i nerazzurri hanno concesso pochissimi varchi alla squadra di Spalletti. Nel finale i partenopei ci hanno provato con Raspadori, ma Onana si è opposto con un ottimo intervento.

