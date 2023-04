I luoghi comuni sono un’arma troppo semplice da utilizzare “tutti fannulloni”, “la patria del clientelismo”, “sono irriformabili”, sono queste le frasi che fin troppo spesso si sono sentite ed ancora si sentono quando si parla di enti pubblici. Ed anche se alcuni sono parzialmente veri ed altri totalmente falsi, c’è un’unica certezza, ovvero che la macchina amministrativa è complessa ed enorme, con tanti difetti ma enormi pregi. È chiaro che l’innovazione è una chiave di lettura fondamentale per poter parlare di pubblica amministrazione.

Ed è la voglia di fare innovazione che contraddistingue l’agire politico dell’Amministrazione Stasi. Il PNRR ha fornito un’occasione ghiotta per attuare una chiara strategia per il digitale.

Una sfida che l’amministrazione comunale ha accolto e che ha reso possibile intercettare le risorse e disporre di quattro strumenti fondamentali: l’identità digitale (SPID/CIE), il sistema di pagamenti pagoPA, il punto unico di accesso per i servizi pubblici app IO e la nuova Piattaforma Notifiche Digitali, con l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale verso cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi.

Sono diversificati e di ampio respiro i servizi digitali attivati al cittadino e/o a sportello, quali a titolo di esempio: nuovo numero unico: 0983 5491, servizio rilascio SPID gratuito (a differenza degli altri gestori che richiedono un pagamento che va dagli 8,99 ai 14,99 nei casi più economici), servizio di orientamento digitale a cura del servizio civile digitale, l’App MUNICIPIUM per invio segnalazioni (che ha una utilità molto sottovalutata e ingiustamente scoraggiata, ossia lasciare una traccia tangibile del disservizio che nel caso di servizi affidati a gestori esterni sono un vero e proprio richiamo scritto), customer satisfaction per feedback sui servizi a sportello dell’Ente,

piattaforma concorsi pubblici, piattaforma streaming Consigli Comunali, portale trasparenza rifiuti, gestione informatizzata del servizio di refezione scolastica,

canale telegram albo (che in questo periodo sappiamo si stia cercando di potenziare),

invio di ordinanze di quarantena attraverso servizio sms e cablaggio FTTH, fibra ottica 1Ghz su tutto il territorio comunale (già i due centri storici sono completamente coperti).

Si tratta di strumenti che consentono di semplificare e velocizzare processi ma soprattutto favoriscono relazioni trasparenti e aperte con i cittadini.

Abbiamo poi numerosi servizi per il personale interno e quelli digitali da Portale per l’utenza come i pagamenti mediante PagoPA, le istanze online e la produzione automatica di autocertificazione (cittadinanza, nascita ecc.).

L’utilizzo delle nuove soluzioni digitali e dei processi elettronici sono stati in qualche modo imposti dall’emergenza pandemica e nel cambiamento il merito dell’Amministrazione Comunale ed in particolare dell’assessore Mauro Mitidieri è di avervi colto nuove opportunità.

Tale approccio sta producendo risultati importanti che vanno nella direzione sia di semplificare e rendere sempre più veloce e vicina la città agli utenti sia di attuare le linee direttrici di legalità, efficienza e ed efficacia.

IL MOVIMENTO CORIGLIANOROSSANO PULITA