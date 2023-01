Mercoledì 18 gennaio si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo “Monteleone-Pascoli” di Taurianova un incontro pianificato dalla Compagnia dei Carabinieri di Taurianova, nell’ambito del progetto “Cultura della legalità” per l’anno scolastico 2022/2023 che ha l’obiettivo di impegnare i militari in incontri, convegni e dibattiti presso gli istituti scolastici presenti sul territorio.

L’incontro, durato circa tre ore, si è tenuto alle ore 9:30 presso l’Aula Magistri della Scuola Primaria “Monteleone” e alle ore 11:00 presso l’Aula Musikè della Scuola Media “Pascoli” alla presenza della Dirigente Scolastica dott.ssa Muscolino Maria Concetta e delle docenti referenti della legalità, l’ins.te Barresi Raffaella e la prof.ssa De Masi M. Ginetta, e ha avuto quale relatore il Maresciallo Barranco, comandante della Stazione dei Carabinieri di Taurianova.



Dopo i saluti della Dirigente da sempre molto attenta e sensibile alle problematiche della legalità in tutte le sue declinazioni, la parola è passata al Maresciallo che non ha voluto impostare una sterile lezione cattedratica né manifestare la sua autorità, ma, dopo aver presentato l’organizzazione dell’apparato di Pubblica Sicurezza in modo da consentire agli alunni di prendere confidenza con le Istituzioni e, in particolar modo, con il ruolo sociale che riveste il “Carabiniere”, ha creato un legame con il giovane uditorio mediante il “question time”.

È stato un momento molto significativo ed edificante durante il quale è stato affrontato il tema del bullismo, del cyberbullismo, della violenza di genere che si consuma dentro le mura domestiche, dei reati più frequenti sul territorio, nonché attuali fatti di cronaca.

Le tematiche hanno coinvolto i giovanissimi studenti che hanno seguito con grande partecipazione e posto domande interessanti relative al percorso progettuale che, già da alcuni anni, coinvolge alunni, docenti e istituzioni.

Gli alunni hanno ricevuto il plauso della Dirigente, del Maresciallo e dei docenti presenti per l’interesse dimostrato e per l’acume delle loro domande e dei loro interventi.

La Dirigente, inoltre, ha espresso viva gratitudine alle forze dell’ordine che coadiuvano la scuola nelle attività di educazione sociale e civile dei giovani studenti.

L’incontro si è concluso con l’esortazione da parte del Marescialloa crescere cittadini consapevoli e rispettosi del prossimo e a considerare l’Arma dei Carabinieri un punto di riferimento e di confronto per tutta la Cittadinanza, ricordando che il loro principale compito è la difesa dei cittadini.