L’Infiorata di Taurianova è stata inserita tra le dodici delegazioni italiane all’interno della CIDAE – Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero), l’associazione internazionale di arte effimera che di concerto con il governo spagnolo sta lavorando affinché le infiorate della delegazione, vengano riconosciute quale patrimonio Unesco.

A farne notizia è stato il presidente della Pro Loco “Taurianova nel cuore”, Nello Stranges, che in questi anni si è speso in maniera totale affinché la manifestazione riuscisse al meglio; questo riconoscimento importante permetterà di far conoscere in giro per il mondo la città di Taurianova che di volta in volta parteciperà alle manifestazioni di arte effimera.

E già la settimana prossima in rappresentanza della Calabria saremo chiamati ad una prima uscita in qualità di membri ufficiale del CIDAE: dal 28 al 30 luglio, a Noto, in Sicilia, si terrà il Festival delle Arti Effimere – European Edition 2023.

L’iter di ingresso nella CIDAE è iniziato qualche tempo fa e l’attesa per una risposta si è fatta attendere fino a ieri, quando con stupore e tanto orgoglio è stata comunicata alla Pro Loco la decisione: l’Infiorata di Taurianova entra a far parte della CIDAE.

Gli sforzi ed i sacrifici di questi anni sono dunque stati ripagati nel migliore dei modi.

Oltre alla partecipazione al Festival di Noto, ad agosto saremo presenti ad una manifestazione internazionaleche si terrà in Spagna, e vi parteciperemo con il logo ufficiale della Regione Calabria.