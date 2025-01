Consegnata una parte dei lavori del Lido Comunale alla ditta aggiudicataria da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia.

Alla consegna erano presenti l’Assessore comunale ai Lavori Pubblici e Grandi Opere, Franco Costantino, l’Assessore con delega specifica al Lido Comunale, Carmelo Romeo, e il dirigente del settore Lavori Pubblici, Bruno Doldo. Per la Soprintendenza erano presenti Michelangela Vescio e il RUP designato, Giuseppina Vitetta, insieme ai tecnici e ai responsabili dell’impresa che si occuperà della realizzazione del progetto.

«Vengono consegnati oggi i lavori gestiti dalla Soprintendenza – ha specificato Costantino – si tratta della parte dell’intervento da 2,5 milioni di euro di competenza del Segretariato regionale del Ministero della Cultura, che si sommano a 1,5 milioni di fondi React-Eu per la riqualificazione di 92 cabine e aree esterne già realizzati dall’Amministrazione, su un totale di 6,5 milioni di euro. Rimangono altri tre milioni di euro del Ministero della Cultura che verranno utilizzati nelle prossime settimane. Questi lavori saranno diretti da funzionari della Soprintendenza: aggiungiamo così un altro tassello per rendere finalmente il lido fruibile a tutti gli effetti».

«Come Amministrazione, abbiamo un progetto unitario insieme alla Soprintendenza che riguarda l’intero lido comunale» ha sottolineato Romeo. «Rispetto ai fondi a disposizione, stiamo lavorando step by step. La Soprintendenza ha consegnato una parte di due milioni e mezzo di lavori relativi alla riqualificazione delle cabine, che si aggiungono a quelli già ultimati lo scorso anno. Stiamo inoltre procedendo a mandare a gara un ulteriore lotto da tre milioni di euro».

L’Assessore Romeo parlato dell’intervento di project financing per la Torre Nervi del Lido comunale: «Qualche settimana fa abbiamo incontrato un altro soggetto interessato a presentare un progetto di partenariato pubblico-privato che prevede la messa a punto della parte restante dei lavori e la gestione dello stabilimento. Se l’offerta dovesse essere ritenuta idonea, passerà al vaglio del Consiglio comunale per essere messa a bando».

«Come Amministrazione comunale – ha aggiunto Romeo – l’obiettivo è quello di aggiungere un pezzetto in più di lido godibile ogni estate, fino a completarlo interamente. L’intervento che è partito avrà la durata di un anno, quindi non sarà completato entro l’estate. Tuttavia, l’intervento che faremo partire tra qualche settimana dovrebbe permetterci di restituire già da quest’estate una maggiore quantità di cabine fruibili».

«Un ultimo aspetto importante – ha concluso Romeo – è che a dicembre 2024, è stata approvata dalla Giunta comunale una delibera per l’avvio delle procedure necessarie all’esecuzione dell’intervento di rafforzamento delle misure di sorveglianza del patrimonio comunale nel quale abbiamo indicato il lido come area prescelta per attuarlo».