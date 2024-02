“Bentornata in azzurro a Maria Grazia Richichi, personalità dalla grande esperienza amministrativa, di cui ha dato ampia dimostrazione nel corso degli anni da Vicesindaco e Sindaco facente funzioni in un Comune complesso come Villa San Giovanni. Felice, quindi, che dopo la parentesi alla Lega abbia deciso di fare ritorno ‘a casa’, formalizzando la sua adesione al Partito.”

Ad ufficializzare il nuovo innesto di Forza Italia, sono il Coordinatore provinciale di Reggio Calabria, Giovanni Arruzzolo, ed il Coordinatore regionale della Calabria e Vice Capogruppo azzurro alla Camera, Francesco Cannizzaro.

Medico geriatra, Maria Grazia Richichi, è una storica esponente del CentroDestra, che nella tornata elettorale delle ultime regionali ha incassato oltre due mila preferenze, ma nonostante l’ottimo risultato non è risultata eletta. Un esito, in ogni caso, sintomo dell’ottimo feeling con il suo territorio e frutto del buon lavoro svolto con impegno e passione negli anni da amministratore del Comune di Villa San Giovanni.

Dal 2010 al 2015 Consigliere comunale e Presidente della Commissione Pari opportunità; dal 2015 al 2016 Assessore alle Politiche sociali; dal 2017-2018 Sindaco facente funzioni; al ritorno del Sindaco eletto, ne ha fatto a tutti gli effetti la Vice fino al 2020; dal 2016 al 2021 è stata anche Componente della Commissione regionale Sanità per ANCI. Poi, nell’autunno 2021, è stata tra i candidati di punta della Lega in Calabria, registrando, come detto in precedenza, grande gradimento.

“È sotto gli occhi di tutti che Forza Italia voglia segnare un netto cambio di marcia in Calabria – afferma Maria Grazia Richichi – e lo si evince quotidianamente dalle idee chiare e dal grande entusiasmo di fare che traspare dal Presidente Roberto Occhiuto, dal Coordinatore regionale Francesco Cannizzaro e da tutti i dirigenti. Sposo appieno il rinnovato modus operandi e, proprio in quest’ottica, credo fortemente nel nuovo progetto azzurro.”

“Siamo felici di questo nuovo ingresso in squadra – spiegano gli onorevoli Arruzzolo e Cannizzaro – perché crediamo che Maria Grazia, insieme a tutti gli altri, possa dare un grande contributo alla causa di Forza Italia, con nuovi impulsi per tutto il contesto dell’Area dello Stretto.”

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!