Gentilissimo Prefetto,

scusandomi per i toni di ironia caustica e ipotetica nei Suoi confronti – di cui ho certezza dell’assoluta adempienza!- non li ritiro avverso il (futuro ex) Sindaco di Catanzaro, il quale come al solito e per l’ennesima volta, dimostra scarso rigore istituzionale.

In una nota precedente -che posso anche inviarLe- Fioriita ha comunicato alla stampa di non aver avuto disposizioni in merito al ‘Lutto Nazionale’ (proclamato dal Governo) per la dipartita del Presidente Forlani.

Di ciò ho financo io evidenza da chat con il Capogabinetto del Sindaco, allorquando sono intervenuto sabato 8 Luglio, per fare ottemperare ed osservare le disposizioni dell’Esecutivo Meloni.

Poiché è grave, tale comportamento del Fiorita ed ancora più grave è che -seppur sibillinamente- La chiama in causa, ho ritenuto di informarLa, pregandoLa di voler prendere le opportune misure a tutela della Sua indefessa e riconosciuta opera a favore delle Istituzioni, segnatamente quella che Lei oggi rappresenta a Catanzaro.

Nell’inviarLe i miei saluti, Le aggiungo il mio numero di telefono.

Cordialmente,

Vincenzo Speziali